Институт космических хищений

Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего замгендиректора Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, структура «Роскосмоса») Ивана Юдакова и предпринимателя Михаила Шторма. По версии следствия, управленец за взятки заключил с подконтрольной бизнесмену фирмой-подрядчиком контракты на сумму более 100 млн руб. Работы по ним выполнялись только частично, а выделенные деньги похищались.

Мещанский райсуд столицы приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего замгендиректора ЦНИИмаш Ивана Юдакова и предпринимателя Михаила Шторма. Им инкриминируют особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Ивану Юдакову — еще и получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Расследование было начато в августе 2024 года, фигуранты находятся под домашним арестом.

ЦНИИмаш является головным научно-исследовательским институтом госкорпорации «Роскосмос» в области ракетно-космической техники.

Михаил Шторм был учредителем и, по версии обвинения, конечным выгодоприобретателем ООО «РК-Сервис», которым управлял через подставных лиц. Эта компания была создана в 2019 году, ее уставный капитал составляет всего 10 тыс. руб., при этом она осуществляет порядка 150 видов деятельности. ООО «РК-Сервис» сотрудничало с «Роскосмосом» в качестве отраслевого оператора, то есть компании, которая должна была предоставлять различные услуги подведомственным предприятиям госкорпорации без участия в конкурсах.

Махинации, по версии следствия, были совершены в то время, когда Иван Юдаков занимал в ЦНИИмаш пост замгендиректора по строительству и инновационным программам. По версии обвинения, в июне 2021 года ЦНИИмаш привлек «РК-Сервис» к строительным работам — в частности, фирма должна была заниматься закупкой стройматериалов и оборудования. Объем выполняемых «РК-Сервис» работ составлял порядка 100 млн руб. в год. В период с февраля по март 2022 года Иван Юдаков и Михаил Шторм, по материалам дела, приняли решение использовать авансируемые ЦНИИмаш на выполнение работ средства для «незаконного личного обогащения». В обвинительном заключении отмечается, что фигуранты предприняли действия по введению в заблуждение руководства ЦНИИмаш относительно деятельности «РК-Сервис». Роль Ивана Юдакова заключалась в согласовании и подписании договоров, при этом взятые на себя обязательства «РК-Сервис» выполняла лишь частично или не выполняла вовсе.

Кроме того, в сферу деятельности «РК-Сервис» входили поставка питания, клининг, поставка стройматериалов и оборудования, проведение строительных работ. За подписание соответствующих договоров, говорится в обвинительном заключении, Иван Юдаков систематически получал от Михаила Шторма взятки. Их общая сумма, по версии обвинения, составила порядка 7 млн руб. Всего же фигурантам, по подсчетам следствия, при реализации контрактов удалось похитить 63 млн руб.

Выслушав прокурора, Иван Юдаков заявил, что свою вину признает частично. Он уточнил, что причиненный им ущерб завышен, его действия квалифицированы неправильно, а часть контрактов, заключенных им с подконтрольной Михаилу Шторму фирмой, были выполнены. Также он добавил, что подробнее свое отношение к обвинению выскажет в ходе допроса.

Михаил Шторм, в свою очередь, отрицал свою вину и заявил, что, согласно фактическим обстоятельствам и имеющимся у него сведениям, сумма затрат ООО «РК-Сервис» на исполнение заключенных договоров значительно превышала сумму полученного аванса, соответственно, бюджетные средства не расхищались. «На выполнение контрактов я потратил больше своих средств, чем получил от ЦНИИмаш»,— отметил подсудимый. Его защита предложила начать с исследования письменных доказательств по делу, так как, по мнению адвокатов, после этого станет понятно, что обвинение несостоятельно и нуждается в доработке.

Отметим, что для Михаила Шторма это уже не первое уголовное дело. В 2005 году Нагатинский райсуд столицы приговорил его к четырем годам за особо крупное мошенничество и уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ). Ранее бизнесмен был учредителем и руководителем крупнейших столичных поставщиков детского питания ООО «СГК-Школьник» и ЗАО «Союзгеоком». Как выяснило следствие, компании Михаила Шторма путем занижения налога на прибыль и ухода от уплаты НДС недоплатили государству 143 млн руб.

