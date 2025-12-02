Исак Хаджар в 2026 году будет представлять команду «Формулы-1» Red Bull

Франко-алжирский автогонщик Исак Хаджар в сезоне 2026 года будет выступать за команду Red Bull. Как сообщает пресс-служба «конюшни», он станет напарником четырехкратного чемпиона «Формулы-1» нидерландца Макса Ферстаппена.

Исак Хаджар

Фото: Altaf Qadri / Reuters Исак Хаджар

Фото: Altaf Qadri / Reuters

21-летний Исак Хаджар дебютировал в «Формуле-1» в сезоне 2025 года в составе Racing Bulls — дочерней команды Red Bull. Его лучшим результатом является третье место на Гран-при Нидерландов. В 22 гонках он набрал 51 очко, пилот занимает 10-е место в личном зачете. Руководитель Red Bull Лоран Мекис отметил, что Хаджар в своем первом сезоне «продемонстрировал невероятную зрелость и способность быстро учиться». В команде верят, что вместе с Ферстаппеном пилот сможет добиться успеха и будет «творить магию на трассе».

Также пресс-служба Red Bull сообщила, что место Исака Хаджара в Racing Bulls займет 18-летний британец Арвид Линдблад. Вторым пилотом команды будет новозеландец Лиам Лоусон, который начал текущий сезон в Red Bull, но затем был понижен до пилота Racing Bulls из-за неудачных результатов. Нынешний напарник Ферстаппена японец Юки Цунода станет тестовым и резервным пилотом команды.

Таисия Орлова