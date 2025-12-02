Data Insight: сегмент ритейл-медиа занял треть рекламного рынка

Рынок онлайн-ритейл-медиа в России по итогам 2025 года составит около 600 млрд руб., сообщил партнер аналитического агентства Data Insight Федор Вирин. По его словам, сегмент быстро развивается. Рекламодатели тратят на продвижение на цифровых и офлайн-площадках ритейлеров треть бюджетов.

С 2021 года рынок ритейл-медиа вырос почти в 60 раз, отметил эксперт. Такая динамика обусловлена не медиаинфляцией, а «новыми» деньгами на рекламном рынке. Последний раз подобное случалось в начале нулевых, когда на рынке появилась контекстная реклама, добавил господин Вирин.

«В этих деньгах большая доля обязательного рекламного бюджета, который есть в условиях Wildberries и Ozon. Люди, которые принесли эти деньги, еще ничего не понимают в интерактивной рекламе, в большинстве своем. Для них это первый опыт. Сейчас этот опыт за три-четыре года расползется, увеличиваясь, на другие медиа»,— рассказал господин Вирин на организованной ИД «Коммерсантъ» конференции.

Как писал «Ъ», по итогам трех кварталов 2025 года рекламный рынок России вновь замедлил темпы роста, за период — до 8%. За последние два года темпы роста отрасли сократились более чем вдвое: в 2024 году они оценивались в 24%, а в 2023-м — в 30%. По мнению аналитиков, это связано с переходом индустрии из фазы посткризисного восстановления и рекордных темпов развития в 2024 году в период стабилизации.