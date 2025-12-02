С начала года в Россию переехало 10 тыс. соотечественников

С начала 2025 года территориальные органы МВД России поставили на учет около 10 тыс. участников программы добровольного переселения соотечественников и членов их семей. Соответствующая статистика опубликована в официальном Telegram-канале миграционной службы министерства.

По данным МВД, в топ-10 регионов, принявших переселенцев, вошли Тульская, Калужская, Челябинская, Воронежская, Новосибирская, Липецкая, Калининградская, Омская, Свердловская и Саратовская области. «В качестве постоянного места жительства соотечественники в последнее время стали чаще выбирать сельскую местность»,— сообщили в МВД.

Абсолютное большинство соотечественников в этом году подали заявления на участие в программе за границей. В полиции также изучили демографические особенности переселенцев. Оказалось, что более 50% участников программы и членов их семей — граждане трудоспособного возраста. Еще четверть переселенцев еще не достигли совершеннолетия.

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, введена указом президента в 2006 году. Ее цель — помочь вернуться людям, оказавшимся за пределами РФ после распада СССР. В 2024 году программой воспользовались 31,7 тыс. человек — минимальный показатель за последние 14 лет.

Эмилия Габдуллина