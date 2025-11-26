У «цифры» спросили о практической пользе

Цифровизация российской экономики перешла от фазы технологического прорыва к развитию сервисов и рутинному решению практических задач, следовало из выступления профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко на «правительственном часе» в Совете федерации 26 ноября, чиновник рассказывал сенаторам о планах правительства по улучшению связи в новостройках и использовании биометрии в обеспечении безопасности детей в школах. Судя по встречным обращениям, чиновник был услышан: запросы сенаторов также носили функциональный характер, обсуждалось внедрение ИИ в госуправление, «второй пакет» мер по борьбе с мошенничеством, идеи по развитию IT-образования и предложения по повышению цифровой грамотности граждан.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов (слева) встречал вице-премьера Дмитрия Григоренко (в центре) и представителя правительства в верхней палате Вадима Живулина (справа) с явным настроем на сотрудничество

Доклад о развитии цифровизации и ее влиянии на достижение национальных целей развития Дмитрий Григоренко начал с фразы о том, что этот процесс затрагивает абсолютно все отрасли экономики и повседневную жизнь граждан, делая ее проще, удобнее и комфортнее. «В том числе и поэтому развитие IT-отрасли — один из стратегических приоритетов развития»,— пояснил он. По словам чиновника, вклад сектора в ВВП по итогам 2024 года составил 6% (в 2023 году — 5,2%), а темпы роста выручки в прошлом году составили более 20%. Налоговые и страховые поступления от этого сектора уже превышают 1,7 трлн руб., а на вложенный рубль помощи государство получает два рубля эффектов, заметил чиновник.

Говоря о «цифровых» приоритетах государства, вице-премьер обозначил три ключевых направления:

Создание отечественного программного обеспечения (ПО) с акцентом на тяжелый промышленный софт;

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ);

Обеспечение и повышение качества цифровых услуг для граждан и бизнеса.

В рамках первого направления уже работают индустриальные центры компетенций, сводящие интересы отраслевых заказчиков с возможностями разработчиков. ИИ уже применяется в том числе в системе управления нацпроектами — например, позволяя с точностью до 96% выявлять риски невыполнения планов,— что повышает шансы на исправление ситуации.

Особое внимание, однако, вице-премьер уделил развитию цифровых сервисов для граждан.

«Используем цифровизацию прежде всего, чтобы создавать службы и сервисы именно для комфорта человека. Мы строим сервисы, исходя из логики потребностей конкретного человека, а не ведомства»,— отметил он. Иллюстрацией стал переход от оказания госуслуг к «жизненным ситуациям» (набор госуслуг, которые могут пригодиться в конкретной ситуации, все они собраны на одной странице), что позволяет получать результат быстрее и с меньшим количеством документов. Второй пример — использование в сервисах биометрии (данные сдаются на добровольной основе): по словам господина Григоренко, «по лицу» доступно уже 18 услуг и тестируются новые. Так, в Татарстане проходит пилот по защищенному проходу в школы с использованием биометрии, в течение месяца планируется запустить сервис по «биометрическому» подтверждению возраста.

Отметим, что подход вице-премьера к цифровизации строится из принципа достижения эффектов от внедрения технологий, причем результаты должны быть измеримыми. Обсуждение, состоявшееся в Совфеде, позволяет предположить, что и сенаторы начали подходить к «цифре» с учетом возможной пользы от нее — во всяком случае, их обращения к Дмитрию Григоренко носили функциональный характер. В ходе обсуждения поднимались темы «второго пакета» мер против мошенничества (в тот числе возможность самозапрета и обязательная маркировка иностранных звонков, запуск «детских» сим-карт и т. п.). Первый зампред Совфеда Владимир Якушев предложил создать федеральный ресурс, на котором граждане могут узнать обо всех новых обманных схемах. Сенатор Дмитрий Ворона обратил внимание на дефицит в регионах высококвалифицированных кадров в IT-сфере. Парламентарий Владимир Кравченко среди прочего предложил поправить образовательные стандарты, зафиксировав в них использование только российского базового ПО.

Завершая «правчас», спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила реальный прорыв в области «цифры», обратила внимание на обязательную «добровольность» прогресса — например, при внедрении ИИ. Мотивация же, настаивала спикер СФ, «появляется, когда есть отдача», де-факто вернув вице-премьеру его тезис о необходимости рациональности и удобства при развитии цифровых сервисов.

Венера Петрова