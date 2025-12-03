Спрос на банковских работников в Воронежской области вырос на 58% за пять лет

В Воронежской области за 11 месяцев 2025 года разместили почти 7 тыс. вакансий для банковских работников, что на 58% превышает показатель пятилетней давности. Такие данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

В целом по стране в 2025 году на бухгалтеров приходилось 62% вакансий. Доля экономистов составляла 15%, кредитных специалистов — 7%, финансовых менеджеров — 4%. Меньше всего предложений было для финансовых аналитиков и аудиторов (по 2%).

Медианные зарплаты в банковской сфере за пять лет выросли по всем основным позициям. Более чем в три раза увеличилось вознаграждение финансового директора, достигшее 200 тыс. руб. Наименьший прирост наблюдался на позиции аудитора: медианная зарплата специалиста стала выше на 8% и составила 76,1 тыс. руб.

Центральный федеральный округ стал лидером по активности соискателей в банковской сфере. С начала года они опубликовали свыше 120 тыс. резюме, что составляет 42% от общего числа по стране.

В начале ноября стало известно, что зарплаты в сфере рекламы и маркетинга в Воронежской области увеличились на 22% за год.

Кабира Гасанова