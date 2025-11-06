Зарплата рекламщиков в Воронежской области увеличилась на 22% за год

В Воронежской области зафиксировали самые высокие зарплаты в индустрии рекламы и маркетинга среди регионов ЦФО без учета Москвы и Подмосковья. Местные компании предлагают специалистам в среднем 69 тыс. руб., что на 22% выше, чем годом ранее. Такие данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Всего в ЦФО размещено свыше 16,5 тыс. предложений для специалистов в сфере рекламы. Сложнее всего найти работу будет в Орловской области — здесь соответствующих вакансий около 0,4 тыс., или 2% от общего числа.

Отмечается, что самое высокооплачиваемое предложение в Воронежской области делают директору по маркетингу — 150 тыс. руб. Немногим меньше оценили работу на должности руководителя отдела маркетинга — 140 тыс. руб. На вакансии руководителя отдела маркетинга и рекламы предлагают 120 тыс. руб. Старший специалист по контекстной рекламе в регионе может рассчитывать на зарплату от 110 тыс. руб. В то же время доход специалиста по наружной рекламе составит от 55 тыс. до 125 тыс. руб.

Обязательным условием для трудоустройства соискателя у 34% компаний в стране является его умение работать с искусственным интеллектом. 41% работодателей считают возможным доверять нейросетям маркетинговые и креативные задачи, 39% — рутинные процессы, связанные с переводами, написанием текстов и документацией.

В конце октября стало известно, что среди регионов Черноземья тренеры ИИ больше всего зарабатывают в Белгородской области.

Кабира Гасанова