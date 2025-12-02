Дагестан возобновил экспорт риса в Азербайджан после пятилетнего перерыва. Первая экспортная партия весом 40 тонн была отправлена из Кизлярского района, где расположено предприятие ООО «Нива», занимающееся полным циклом выращивания, переработки и фасовки риса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на республиканский центр поддержки экспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Власти Дагестана планируют в дальнейшем поставлять до 1 тыс. тонн, используя тарифную квоту на вывоз риса, установленную правительством России с 1 июля 2025 года в объеме 50 тыс. тонн в страны, не входящие в Евразийский экономический союз. Запрет на экспорт риса и рисовой крупы в России действует с 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае, которая привела к значительному снижению посевных площадей на Кубани. Ограничение регулярно продлевалось, при этом полностью запрет не распространялся на страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию.

В 2024 году Россия собрала рекордный урожай риса-сырца в размере около 1,26 млн тонн, что дало основания для разработки программ возобновления экспорта. Урожай 2025 года еще подсчитывается. В Дагестане в 2024 году собрали порядка 160 тыс. тонн риса, что на 10 тыс. тонн больше, чем в 2023 году. Посевные площади в республике выросли с 32 до 34 тыс. гектаров. В регионе открывают рисоперерабатывающие заводы и наращивают мелиоративные сооружения, что должно удвоить урожайность. Минсельхоз Дагестана и Центр поддержки экспорта активно работают над поиском новых рынков сбыта и расширением экспортных возможностей для местных производителей.

Российское правительство ввело тарифные квоты на экспорт риса, чтобы компенсировать внутренние ограничения и стимулировать производителей. В частности, квота на вывоз 50 тыс. тонн действует до конца 2025 года. При этом правительство стремится сохранить стабильное обеспечение внутреннего рынка, ограничивая экспорт не шелушеного риса. Квоты и запреты служат инструментом балансировки между внутренними потребностями и внешним спросом, что особенно актуально на фоне все еще ощутимых последствий аварии на Федоровском гидроузле в Крснодарском крае и изменения геополитической ситуации в регионе.

Станислав Маслаков