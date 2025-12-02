Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкин хочет знать, почему дорога недалеко от Ярославля покрыта ямами

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил региональному управлению провести проверку по факту ненадлежащего состояния дороги в деревне Глухово Ярославского округа. Об этом сообщили в информационном центре СКР.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Жалоба местных жителей на состояние дороги появилась в соцсетях еще 29 ноября.

«Асфальтовое покрытие разрушается, на поверхности образовались многочисленные ямы и трещины. В результате передвижение по ним затруднено, а также приводит к поломкам транспортных средств»,— уточнили в центре.

Обращения жителей деревни в различные ведомства к результатам не привели. Поэтому теперь ситуацию проверит ярославское управление Следственного комитета и доложит господину Бастрыкину о выясненных обстоятельствах.

Алла Чижова

Новости компаний Все