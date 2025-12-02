Бастрыкин хочет знать, почему дорога недалеко от Ярославля покрыта ямами
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил региональному управлению провести проверку по факту ненадлежащего состояния дороги в деревне Глухово Ярославского округа. Об этом сообщили в информационном центре СКР.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Жалоба местных жителей на состояние дороги появилась в соцсетях еще 29 ноября.
«Асфальтовое покрытие разрушается, на поверхности образовались многочисленные ямы и трещины. В результате передвижение по ним затруднено, а также приводит к поломкам транспортных средств»,— уточнили в центре.
Обращения жителей деревни в различные ведомства к результатам не привели. Поэтому теперь ситуацию проверит ярославское управление Следственного комитета и доложит господину Бастрыкину о выясненных обстоятельствах.