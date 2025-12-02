Бюджет Татарстана получил 1,3 млрд рублей от продажи госимущества

В бюджет Татарстана с начала 2025 года поступило более 1,3 млрд руб. неналоговых доходов от использования и реализации государственного имущества и земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества республики.

Основную часть поступлений составили дивиденды — 529,44 млн руб. От аренды имущества поступило 258,39 млн руб., от аренды земли — 173,56 млн руб. Реализация имущества принесла 153,97 млн руб., доверительное управление — 74,18 млн руб.

Также в бюджет поступили 43,45 млн руб. в виде части чистой прибыли государственных унитарных предприятий, 41,33 млн руб. от сервитута, 31,13 млн руб. от продажи земельных участков и 3,09 млн руб. от прочих доходов.

Ранее Госсовет Татарстана утвердил бюджет на 2026 год. Доходы запланированы на уровне 552,2 млрд руб., расходы — 566 млрд руб., дефицит составит 13,8 млрд руб.

Анар Зейналов