Подсчитали аппетиты

Госсовет Татарстана принял во втором и третьем чтении обновленный закон о бюджете республики на ближайшие 3 года. В 2026 году доходы планируются на уровне 552,2 млрд руб., что на 54,2 млрд больше ранней версии законопроекта. Расходы составят 566 млрд руб., увеличившись на 54 млрд. Дефицит бюджета останется на уровне 13,8 млрд руб.

Рост доходов и расходов связан с увеличением объема целевых федеральных средств. Так, в 2026 году на поддержку республики из федерального центра будет направлено 50,3 млрд руб., в 2027-м — 42,9 млрд, а в 2028-м — 46,6 млрд руб. Еще 3,7 млрд рублей, заложенные на 2026 год, сформированы за счет поступлений по акцизам и являются частью собственных доходов республики, пояснили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Госсовета.

В следующем году субсидии на капитальный ремонт школ вырастут более чем в четыре раза, до 1,7 млрд руб., а на ремонт и оснащение детских садов — более чем в два раза, до 257 млн руб., отметил депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов в своем Telegram-канале. В пять раз увеличится поддержка комплексного развития сельских территорий — до 5 млрд руб., а объем средств на модернизацию учреждений культуры возрастет более чем в десять раз, до 885 млн руб.

Также в три раза будет увеличена субсидия на создание системы долговременного ухода за пожилыми гражданами — до 610 млн руб., а финансирование дорожных работ почти удвоится, достигнув 11,3 млрд руб. Кроме того, с 2026 года в бюджете появится новый трансферт на поддержку малого агробизнеса в размере 379 млн руб. Дополнительные средства также будут направлены на решение экологических проблем Волги, развитие сельского туризма, обеспечение села кадрами и лекарственное обеспечение.

Спикер Госсовета Фарид Мухметшин, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что для ликвидации или сокращения дефицита в 13,8 млрд руб. ведется активная работа с федеральным центром по участию в федеральных программах. Он добавил, что значительная часть расходов бюджета направлена на социальную сферу. В качестве примера он привел меру поддержки многодетных семей: в бюджеты 2025, 2026 и 2027 годов ежегодно заложено по 500 млн руб. на материальную компенсацию для тех, кто не может или не хочет получать земельные участки.

Дефицит бюджета Татарстана не выглядит критичным, считает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

«Расходы в 566 млрд руб. — это, конечно, значительная сумма, но и доходы оцениваются в 552,2 млрд, так что дельта незначительная. Дефицит в 2,4% — это очень низкий показатель. Для понимания: у Москвы дефицит бюджета на 2026 год запланирован на уровне 7,5%. Исключить дефицит совсем к 2027 году республика может в том числе за счет субвенций и списания части задолженности перед федеральным центром, другой вопрос, насколько это вообще нужно», — отметил эксперт.

По словам эксперта, для республики с сильной нефтяной базой, которая генерирует более 40% доходов, риски минимальны даже при ценах на нефть ниже $70 за баррель, поскольку у Татарстана есть еще и внушительный стабфонд. Касательно федеральных трансфертов эксперт заявил, что более 50 млрд руб. — это значительная сумма по меркам региона-донора.

«Для экономически благополучного и стабильного Татарстана пополнение значительной части бюджета за счет трансфертов — это нонсенс, так что сумма велика именно по его собственным меркам», — пояснил Илья Жарский.

Бюджетные показатели на 2027 и 2028 годы также ожидают роста. В 2027 году доходы прогнозируются на уровне 578,9 млрд руб., а расходы — 595,8 млрд руб. В 2028 году доходы могут достичь 620,9 млрд руб., а расходы — 639,6 млрд руб. Дефицит бюджета на 2027 год планируется в размере 16,9 млрд руб., а на 2028 год — 18,7 млрд руб.

Также на заседании депутаты одобрили бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Татарстана на предстоящие три года. Согласно утвержденному законопроекту, доходы и расходы фонда сбалансированы: в 2026 году они составят 101,4 млрд руб., в 2027 году вырастут до 109,4 млрд руб., а в 2028 году достигнут 117,4 млрд руб.

Влас Северин