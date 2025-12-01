В Свердловской области изменят требования к кандидатам в мэры под ветеранов СВО

На Среднем Урале исключат обязательное требование по наличию высшего образования не ниже уровня специалитета и магистратуры у претендентов на должность градоначальника, заместителя главы муниципалитета и предусмотрят возможность утверждения на руководящий пост кандидата с дипломом бакалавра. Законопроект, включающий соответствующие изменения в региональный закон об особенностях муниципальной службы на территории, внесли на рассмотрение депутатов заксобрания Свердловской области.

Как сказано в пояснительной записке, корректировки направлены на обеспечение возможности для участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) продолжить «активную работу в интересах государства и общества». «Принятие закона позволит создать условия для профессионального развития, эффективной профессиональной деятельности и должностного роста участников и ветеранов СВО в органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»,— пояснили в документе. Отмечается, что новые требования планируется распространить на всех: как на военных, так и граждан в целом.

С этим в законе сохранят требование по наличию у кандидатов в мэры стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет; у претендентов в заместители главы — стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет либо не менее одного года в случае, если лицо имеет дипломы бакалавра, специалиста или магистра с отличием.

Василий Алексеев