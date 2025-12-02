Глава Удмуртии рассказал о сроках завершения реконструкции Ледового дворца «Ижсталь»
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил на прямой линии на телеканале «Моя Удмуртия», что конкретные сроки завершения реконструкции Ледового дворца «Ижсталь» пока не определены. Ожидается, что объект будет сдан в первом полугодии 2026 года.
«Ледовый дворец "Ижсталь" — проект крайне сложный. Каждый месяц появляются новые сюрпризы. Я не буду называть точных сроков — это первое полугодие 2026 года. Мы увидели много дефектов. Делать на троечку мы не хотим. В январе—феврале уточнимся. Отремонтированный дворец примет до 3 тыс. зрителей»,— отметил глава региона.
Напомним, в июне текущего года при реконструкции ледового дворца стало известно о разрушении мозаики, созданной художниками Московского художественного фонда в 1970-х годах. Это была первая декоративная мозаика, включенная в архитектуру Ижевска. Позже власти объяснили разрушение панно его плачевным состоянием. Решения по его восстановлению не поступало.