Ремонт ледового дворца «Ижсталь» планируют завершить раньше срока

Председатель Правительства Удмуртии Роман Ефимов, вице-премьер Тимур Меджитов и глава минспорта республики Денис Парахин проинспектировали ход работ по реконструкции ледового дворца (ЛД) «Ижсталь». Как сообщила пресс-служба регионального кабмина, подрядчики планируют завершить ремонт объекта раньше установленных контрактом сроков.

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Напомним, первоначально реконструкцию ЛД «Ижсталь» планировали завершить до июня 2026 года. Сейчас на объекте уже завершили устройство кровли и теплового контура. Началась прокладка инженерных сетей и черновая отделка цокольного этажа. В марте начнутся предчистовые работы на первом этаже и арене. Установка спортинвентаря намечена на июнь 2025 года. Отмечается, что над реконструкцией площадки ежедневно работают около 100 человек.

«В крытом катке «Олимпиец», где сейчас проходят домашние матчи, мест для всех желающих недостаточно — всего около 500. Обновленный дворец позволит удовлетворить этот спрос. Вместимость трибун составит 3 141 место, а для удобства зрителей над ареной установят видеокуб. Кроме того, дворец станет частью большого спортивного кластера, который формируется в районе улицы Удмуртской»,— сказал по итогам инспекции господин Ефимов.

Премьер-министр республики отметил отсутствие проблем с поставкой материалов и оборудования на объект. Новая холодильная установка закуплена заранее, договор на поставку кресел для трибун также уже заключен.