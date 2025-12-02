Осквернившему братскую могилу в Воронеже назначили почти два года колонии

Воронежский областной суд признал Рамиля Алиева виновным в осквернении символов воинской славы и оскорблении памяти защитников Отечества (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы), а также в осквернении мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК РФ, до трех месяцев ареста). Ему назначили год, семь месяцев и десять дней лишения свободы в колонии общего режима. Алиеву также запрещено в течение двух лет выполнять производственные работы на мемориалах, памятниках и в музеях. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в суде.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что 15 мая Алиев осквернил братскую могилу воинов в Воронеже (мемориальный комплекс «Памятник Славы»), сжигая цветы в Вечном огне. О его действиях в правоохранительные органы сообщили свидетели произошедшего.

В июле стало известно, что Коминтерновский райсуд Воронежа отправил Алиева из-под домашнего ареста в СИЗО. В региональном СКР «Ъ-Черноземье» сообщали, что это произошло из-за нарушений фигурантом условий меры пресечения.

Кабира Гасанова