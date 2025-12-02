Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин о «мягкой посадке» экономики, дефиците бюджета и турбулентности в мире

Путин: бюджет России предполагает «умеренный дефицит»

Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!». Президент оценил состояние российской экономики, назвал умеренным дефицит бюджета и рассказал об экономических отношениях с Индией и Китаем. Главные заявления — в подборке «Ъ».

О состоянии экономики

  • В России сохраняется рекордно низкая безработица в 2,2%.
  • Снижение инфляции стало важным достижением 2025 года, к концу декабря она должна быть около 6%.
  • Прирост ВВП по итогам года в диапазоне 0,5-1% будет ожидаемым с учетом целей охлаждения.
  • В последние три года инвестиции в России росли опережающими темпами. В 2025 году динамика скромнее, но все еще позитивная.
  • «Мягкая посадка» экономики в этом году — ожидаемый результат.
  • У нас полный консенсус в проведении экономической политики. И между правительством, администрацией (президента — «Ъ»), Центральным банком.

О внешней экономической политике

  • Западные страны хотят устранить конкурентов в мировой экономике и сохранить свою «ускользающую монополию».
  • Россия чувствует внешнее давление, но успешно справляется с вызовами.
  • Россия будет выполнять обязательства перед иностранными контрагентами и выстраивать суверенную экономическую политику.
  • Абсолютное большинство стран мира настроено прагматично, Россия будет с ними сотрудничать.
  • Россия гарантирует надежность работы для иностранных инвесторов.
  • Турбулентность в современном мире спровоцирована неконкурентными мерами борьбы западных стран.

Об отношениях с Индией и КНР

  • Россию, Китай и Индию объединяют долгие годы дружбы и стратегического взаимодействия.
  • Необходимо вывести сотрудничество на новый уровень с усилением технологической составляющей.
  • Во время предстоящего визита подробно обсудим экономическое сотрудничество с Индией и увеличение импорта в РФ.

О бюджете

  • Бюджет России на ближайшие три года сформирован так, чтобы снизить влияние внешних рисков.
  • Он сформирован для финансирования всех нужд страны и предполагает «умеренный бюджетный дефицит».
  • Состояние государственных финансов остается стабильным.
  • Приоритеты бюджета России профинансированы в полном объеме.

О фондовом рынке

  • У российского фондового рынка есть пространство для новых размещений.
  • Постоянный диалог с бизнесом и инвесторами — это ключевое условие для повышения инвестклимата.
  • Только три российские компании провели IPO в этом году. Пространство для роста и капитализации рынка есть.

Поручения президента

  • Правительство должно сформировать программу IPO и SPO компаний с госучастием.

