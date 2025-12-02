Путин о «мягкой посадке» экономики, дефиците бюджета и турбулентности в мире

Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!». Президент оценил состояние российской экономики, назвал умеренным дефицит бюджета и рассказал об экономических отношениях с Индией и Китаем. Главные заявления — в подборке «Ъ».

О состоянии экономики В России сохраняется рекордно низкая безработица в 2,2%.

Снижение инфляции стало важным достижением 2025 года, к концу декабря она должна быть около 6%.

Прирост ВВП по итогам года в диапазоне 0,5-1% будет ожидаемым с учетом целей охлаждения.

В последние три года инвестиции в России росли опережающими темпами. В 2025 году динамика скромнее, но все еще позитивная.

«Мягкая посадка» экономики в этом году — ожидаемый результат.

У нас полный консенсус в проведении экономической политики. И между правительством, администрацией (президента — «Ъ»), Центральным банком.

О внешней экономической политике Западные страны хотят устранить конкурентов в мировой экономике и сохранить свою «ускользающую монополию».

Россия чувствует внешнее давление, но успешно справляется с вызовами.

Россия будет выполнять обязательства перед иностранными контрагентами и выстраивать суверенную экономическую политику.

Абсолютное большинство стран мира настроено прагматично, Россия будет с ними сотрудничать.

Россия гарантирует надежность работы для иностранных инвесторов.

Турбулентность в современном мире спровоцирована неконкурентными мерами борьбы западных стран.

Об отношениях с Индией и КНР Россию, Китай и Индию объединяют долгие годы дружбы и стратегического взаимодействия.

Необходимо вывести сотрудничество на новый уровень с усилением технологической составляющей.

Во время предстоящего визита подробно обсудим экономическое сотрудничество с Индией и увеличение импорта в РФ.

О бюджете Бюджет России на ближайшие три года сформирован так, чтобы снизить влияние внешних рисков.

Он сформирован для финансирования всех нужд страны и предполагает «умеренный бюджетный дефицит».

Состояние государственных финансов остается стабильным.

Приоритеты бюджета России профинансированы в полном объеме.

О фондовом рынке У российского фондового рынка есть пространство для новых размещений.

Постоянный диалог с бизнесом и инвесторами — это ключевое условие для повышения инвестклимата.

Только три российские компании провели IPO в этом году. Пространство для роста и капитализации рынка есть.