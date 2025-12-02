Путин о «мягкой посадке» экономики, дефиците бюджета и турбулентности в мире
Путин: бюджет России предполагает «умеренный дефицит»
Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!». Президент оценил состояние российской экономики, назвал умеренным дефицит бюджета и рассказал об экономических отношениях с Индией и Китаем. Главные заявления — в подборке «Ъ».
О состоянии экономики
- В России сохраняется рекордно низкая безработица в 2,2%.
- Снижение инфляции стало важным достижением 2025 года, к концу декабря она должна быть около 6%.
- Прирост ВВП по итогам года в диапазоне 0,5-1% будет ожидаемым с учетом целей охлаждения.
- В последние три года инвестиции в России росли опережающими темпами. В 2025 году динамика скромнее, но все еще позитивная.
- «Мягкая посадка» экономики в этом году — ожидаемый результат.
- У нас полный консенсус в проведении экономической политики. И между правительством, администрацией (президента — «Ъ»), Центральным банком.
О внешней экономической политике
- Западные страны хотят устранить конкурентов в мировой экономике и сохранить свою «ускользающую монополию».
- Россия чувствует внешнее давление, но успешно справляется с вызовами.
- Россия будет выполнять обязательства перед иностранными контрагентами и выстраивать суверенную экономическую политику.
- Абсолютное большинство стран мира настроено прагматично, Россия будет с ними сотрудничать.
- Россия гарантирует надежность работы для иностранных инвесторов.
- Турбулентность в современном мире спровоцирована неконкурентными мерами борьбы западных стран.
Об отношениях с Индией и КНР
- Россию, Китай и Индию объединяют долгие годы дружбы и стратегического взаимодействия.
- Необходимо вывести сотрудничество на новый уровень с усилением технологической составляющей.
- Во время предстоящего визита подробно обсудим экономическое сотрудничество с Индией и увеличение импорта в РФ.
О бюджете
- Бюджет России на ближайшие три года сформирован так, чтобы снизить влияние внешних рисков.
- Он сформирован для финансирования всех нужд страны и предполагает «умеренный бюджетный дефицит».
- Состояние государственных финансов остается стабильным.
- Приоритеты бюджета России профинансированы в полном объеме.
О фондовом рынке
- У российского фондового рынка есть пространство для новых размещений.
- Постоянный диалог с бизнесом и инвесторами — это ключевое условие для повышения инвестклимата.
- Только три российские компании провели IPO в этом году. Пространство для роста и капитализации рынка есть.
Поручения президента
- Правительство должно сформировать программу IPO и SPO компаний с госучастием.