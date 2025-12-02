В Госдуме предложили ввести наказание за систематическую травлю

Группа парламентариев во главе с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким внесла законопроект о введении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьи о травле. За систематические оскорбления депутаты и сенаторы предлагают штрафовать — вплоть до 500 тыс. руб.

Под травлей в законопроекте понимается «систематическое унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме». Для граждан предлагается штраф в размере от 10 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., а для юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

В пояснительной записке указано, что с травлей сегодня сталкиваются многие школьники. Депутаты приводят данные опроса ВЦИОМ, согласно которым каждый четвертый опрошенный заявил, что сталкивался с травлей в школе. За 2024 год, пишут парламентарии, число проявлений травли в интернете в России выросло на 15% по сравнению с предыдущим годом.

Правительство в отзыве на инициативу обратило внимание авторов на правовую неопределенность формулировки «систематическое унижение чести и достоинства». Вероятно, в ответ на это замечание парламентарии дополнили текст законопроекта примечанием, согласно которому «систематическим» оскорбление считается, будучи воспроизведенным более двух раз. Кабмин также указал, что в пояснительной записке не приведено количество рецидивов по статье об оскорблении (ст.5.61 КоАП), по которому можно было бы судить о неэффективности существующих норм. С учетом вышеизложенного правительство сочло, что законопроект «нуждается в существенной доработке».

