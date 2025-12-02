300 тысяч рублей в качестве новой меры поддержки для молодых семей

Глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия» рассказал о введении единовременной выплаты в размере 300 тыс. руб. для молодых семей, решившихся на рождение третьего и последующего ребенка. Эта инициатива будет реализована с 1 января 2026 года для семей, в которых оба супруга не старше 35 лет.

«Средства из регионального материнского капитала можно будет использовать по своему усмотрению, и эта сумма не будет учитываться при расчете ежемесячного пособия. В будущем планируется расширить возрастные границы для родителей до 40 лет»,— отметил господин Бречалов.

О мерах поддержки молодым семьям в регионе «Ъ-Удмуртии» рассказала министр социальной политики и труда Ольга Лубнина. Помимо единовременной выплаты многодетным семьям, в республике с этого года выплачивают 150 тыс. руб. матери-студентки (188 пособия уже выплатили — сказал глава Удмуртии во время эфира), а также появились пункты проката для новорожденных.

Анастасия Лопатина