ВТБ допустил участие в строительстве морского порта Найба в Якутии на 10 млрд рублей

ВТБ (MOEX: VTBR) может принять участие в финансировании строительства морского порта Найба в Якутии, объем со стороны банка составит до 10 млрд руб. Об этом ТАСС на полях инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» заявил заместитель президента — председателя правления банка Валерий Лукьяненко.

«Банк планирует поддержать проект строительства морского порта Найба, который станет глобальным транспортным хабом, позволит нарастить грузопоток по Северному морскому пути и связать отдаленные районы Республики Саха (Якутия) с главной транспортной артерией Севера, в том числе для целей бесперебойного осуществления северного завоза, — отметил он. — Возможный объем вложений банка в создание порта может составить до 10 млрд рублей».

В целом на реализацию проектов Арктической зоны и Северного морского пути со стороны ВТБ уже выделено 700 млрд руб., уточнил Лукьяненко.