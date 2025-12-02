Аксаков не исключил снижение ключевой ставки до 16%

Председатель Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Банк России может пойти на снижение ключевой ставки минимум на 0,5 процентного пункта, до 16% годовых, на ближайшем заседании. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По его словам, последние недельные данные показывают, что инфляция опустилась ниже 7% в годовом выражении. Однако сохраняются опасения, что дальнейшее понижение может быть менее уверенным. Депутат отметил, что если динамика инфляции в декабре окажется слабее текущей, то ЦБ будет снижать ставку более осторожно. Он также напомнил, что недавние налоговые решения, включая повышение НДС, способны усилить инфляционное давление.

Предыдущее решение о корректировке ставки Центральный банк принял 24 октября, снизив ее на 50 базисных пунктов — с 17% до 16,5%. До конца года у регулятора запланировано еще одно заседание по ключевой ставке — 19 декабря.