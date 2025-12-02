Каждая вторая компания планирует сократить маркетинговые расходы в 2026 году

Свыше 50% российских компаний собираются уменьшить траты на маркетинг в 2026 году. Об этом сообщила руководитель проектного офиса сейлз-хауса ЭВЕРЕСТ Юлия Рубцова на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ». По ее словам, бизнес прежде всего откажется от сувенирной продукции, участия в выставках и конференциях, сократит маркетинговые исследования.

Эксперт отметила, что уровень медиаинфляция в России на конец 2025 года превысил 20%. В 2026 году показатель может вырасти до 28%, добавила она.

Как писал «Ъ», по итогам первого полугодия 2025 года бюджеты на интернет-продвижение ключевых рекламодателей увеличились на 5%. Лидером по затратам стал «Сбер» с 9,5 млрд руб. (+7%). На втором месте — Ozon. Маркетплейс увеличил вложения на 58%, до 3,6 млрд руб. Третье и четвертое места заняли Fonbet и X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»). Наибольшее сокращение — на 34% — показала букмекерская компания «Лига ставок». Общая динамика обуславливается устойчивым ростом стоимости рекламных площадок и повышенной конкуренцией за рекламные бюджеты. По мнению аналитиков, рекламодателям приходится адаптироваться к растущей инфляции в сегменте.