Андрей Кравченко: проблему с водой в Новороссийске решат до конца 2027 года

К концу 2027 года в Новороссийске планируется решить проблему с нестабильным водоснабжением. Об этом в ходе «горячей линии» с жителями города сообщил мэр Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Сети приходят в негодность и изнашиваются. Нам предстоит сделать масштабную, серьезнейшую работу, она рассчитана на два года»,— заявил глава Новороссийска, отвечая в прямом эфире на вопрос одной из жительниц.

В конце следующего года, по словам Андрея Кравченко, около 70% населения Новороссийска смогут ощутить улучшение ситуации с водой. Организовать полноценное и качественное водоснабжение на территории муниципалитета должны в срок до конца 2027 года.

В октябре руководитель МУП «Водоканал» Новороссийска представил инвестиционную программу по стабилизации водоснабжения депутатам городской думы. На модернизацию инженерных сетей в рамках программы уйдет около 1,3 млрд руб.

София Моисеенко