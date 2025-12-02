Шохин: Путин встретится с бизнесом после заседания ЦБ в декабре

Встреча президента России Владимира Путина запланирована на декабрь, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, она пройдет после заседания Банка России 19 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Наверное, после 19 декабря. 19 декабря совет директоров ЦБ. В один день не справимся»,— сказал журналистам господин Шохин на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Последний раз Владимир Путин встречался с предпринимателями 26 мая. Во встрече приняли участие гендиректор АО «Вкусно — и точка» Олег Пароев, гендиректор группы компаний «Астра» Илья Сивцев, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минфина Антон Силуанов и другие представители бизнеса и власти.

На встрече глава государства подчеркнул, что российский бизнес столкнулся с множеством вызовов. Среди них — изменение логистики и кооперационных цепочек, нарушение привычных ранее механизмов платежей и международных расчетов. Президент отметил, что в этих непростых условиях российские предприниматели «не стушевались», а наоборот, проявили «присущую им деловую хватку.