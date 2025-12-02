С Газы на глаз

Тема отстранения израильских футбольных команд от участия в международных соревнованиях вернулась в информационную повестку. По данным портала The Athletic, Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) консультируется по этой проблеме с пропалестинской платформой Game Over Israel. В материале также утверждается, что существуют факторы, которые в будущем могут склонить UEFA к введению жестких санкций.

О том, что UEFA провел несколько встреч с представителями пропалестинской инициативы Game Over Israel, сообщил портал The Athletic. По данным источника, на них главным образом обсуждались «механизмы возможного отстранения израильских команд от международных соревнований». Это событие дало новую жизнь уже, как казалось, угасавшей теме.

Кампания Game Over Israel была запущена 17 сентября. За день до этого ООН объявила действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

Примерно тогда же стал чрезвычайно актуальным вопрос участия в международных турнирах команд, представляющих страну. В начале осени в UEFA всерьез намеревались экстренно созвать исполком и провести голосование о целесообразности санкций. В итоге от этой идеи отказались после того, как стороны военного конфликта — Израиль и террористическая группировка «Хамас» — заключили перемирие при посредничестве США.

Теперь выяснилось, что, несмотря на это, руководство UEFA продолжило встречаться с представителями Game Over Israel. Союз, в частности, попросил собрать мнения экспертов в сфере прав человека, «которые помогут при принятии будущих решений».

Между тем в материале The Athletic отмечается, что исполком UEFA не стремится отлучать израильтян, поскольку это «вызвало бы разногласия с другими крупными спортивными организациями». По всей видимости, имеется в виду в том числе Международная федерация футбола (FIFA). Она в октябре приняла решение не вводить жесткие ограничения ради, как выразился президент организации Джанни Инфантино, «продвижения мира через спорт».

Тем не менее есть другие обстоятельства, которые могут вынудить UEFA ввести в отношении израильских команд суровые санкции. Речь идет о двух судебных исках.

Один из них в настоящее время рассматривается в Ирландии. Его подала местная федерация футбола. Она требует отстранить Израиль, указывая на то, что UEFA нарушает пункты собственного устава. Во-первых, по мнению истца, в текущих условиях союз не может эффективно бороться с расизмом. Во-вторых, он якобы позволяет израильской стороне «организовывать клубы на оккупированном Западном берегу без согласия Палестинской футбольной ассоциации».

Схожее дело в течение двух недель будет возбуждено в швейцарском кантоне Во (именно там расположена штаб-квартира UEFA в Ньоне). Истцом выступает некий швейцарский парламентарий. Его интересует вопрос о том, «следует ли UEFA пользоваться налоговыми льготами в этой стране в случае признания его вины в нарушении международного права».

О зыбкости положения израильских команд может говорить еще одно обстоятельство.

По данным The Athletic, президент UEFA Александр Чеферин «глубоко сочувствует жителям сектора Газа».

Люди, «осведомленные о процессе принятия решений в организации», сообщали, что появление на матче Суперкубка UEFA баннера с надписью «Прекратите убивать детей. Прекратите убивать мирных жителей» было его личной инициативой.

