Костин спрогнозировал «прыжок» фондового рынка при урегулировании конфликта на Украине

Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин заявил, что в случае урегулирования конфликта на Украине российский фондовый рынок ожидает стремительный рост. По его мнению, на предстоящей встрече президента России и спецпосланника американского президента «вряд ли удастся» согласовать все пункты мирного плана президента США Дональда Трампа.

«Если договоренности будут достигнуты, рынок (акций — “Ъ”) прыгнет сразу в разы. Н пока исходим из спокойного сценария, не закладываем серьезный скачок цен на фондовом рынке», — заявил господин Костин во время выступления на брифинге в рамках форума ВТБ «Россия зовет!» (цитата по «Интерфаксу»).

Сегодня в Москве пройдет встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Господин Уиткофф, как сообщалось ранее, уже прибыл в Москву. На встрече обсудят вопросы по урегулированию российско-украинского конфликта.

«Я не думаю, что сегодня или завтра удастся договориться по всем пунктам (мирного плана Дональда Трампа — “Ъ”)», — заявил глава ВТБ. Он назвал перспективу урегулирования «очень непростым» вопросом.