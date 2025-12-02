Уиткофф прилетел в Москву

Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США Стив Уиткофф, приземлился в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Как уточнил корреспондент «РИА Новости», судно прибыло в московский аэропорт Внуково-2. Сегодня Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. На переговорах также должен присутствовать зять президента США Джаред Кушнер. Летел ли он в том же самолете, что и господин Уиткофф, российские агентства не уточняют.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры начнутся после 17:00 мск. Основная их часть пройдет в закрытом формате, прессе покажут лишь первые кадры беседы. Тема встречи — мирное урегулирование на Украине.