Дмитриев и Уиткофф пообедали в московском ресторане со звездой Michelin

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пообедали в одном из московских ресторанов со звездой Michelin перед визитом в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Переговоры в Кремле пройдут после 17:00. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, основная часть пройдет в закрытом формате. Тема встречи — мирное урегулирование на Украине. Американскую сторону на встрече также будет представлять зять президента США Джаред Кушнер.

Анастасия Домбицкая