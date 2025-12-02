Спрос на облигации в юанях оказался выше ожиданий Минфина

Минфин России продолжит размещать облигации в юанях в 2026 году, поскольку такие бумаги пользуются спросом. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на форуме ВТБ «Россия зовет!». По его словам, большим спросом у инвесторов пользовались облигации с более коротким сроком до погашения — 3,2 года. Спрос на 7,5-летние облигации был чуть меньше.

2 декабря министерство впервые разместило государственные ценные бумаги, номинированные в юанях. По словам господина Силуанова, заявки на них перестали принимать через три часа. Он отметил, что первый выпуск бумаг «удался». «Видим хороший спрос, выше даже наших ожиданий. <...> Выпуск, можно сказать, удался. Заявок значительно больше, чем мы предложили эмиссию»,— сказал господин Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

Сбор заявок на облигации федерального займа (ОФЗ) прошел сегодня с 11:00 до 15:00 мск. При размещении инвесторам предложили ОФЗ в юанях со сроками погашения от трех до семи лет. Эти ценные бумаги предусматривают постоянный купонный доход с периодом выплат раз в 182 дня. Номинальная стоимость каждой облигации составила 10 тыс. юаней. Непосредственно техническое размещение намечено на 8 декабря. Владельцы этих ценных бумаг смогут получать по ним выплаты на свой выбор — в юанях или рублях.

