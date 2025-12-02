Экс-сенатор Арашуков начал давать показания по делу о взятке в оренбургской ИК-6

Экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в колонии «Черный дельфин», начал давать показания по делу о взятке в Ленинском районном суде Оренбурга. Во вторник, 2 декабря был допрошен свидетель. После этого перешли к показаниям бывшего сенатора. Следующее заседание назначено на 8 декабря.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Следствие считает, что Арашуков, уже отбывающий пожизненное наказание, вместе с другими лицами через адвоката передал взятку сотруднику УФСИН по Оренбургской области. Он пытался получить такие привилегии, как свидания с семьей, телефонные звонки, работа в цехе и подселение в камеру к террористу Баширу Хамхоеву.

В суде уже огласили обвинительное заключение, изучили письменные материалы и допросили 21 свидетеля. Были также зачитаны показания двух свидетелей и допросили самого Рауфа Арашукова. Суд разрешил допросить дополнительных свидетелей из числа сотрудников колонии и осужденных.

По данным СКР, посредником выступал адвокат Рустам Галиммулин, который скрылся и объявлен в розыск. Деньги передавались через тайники под контролем ФСБ. Рауф Арашуков отрицает вину, называя дело «провокацией» со стороны ФСИН.

Разбирательство по делу, поступившему в Ленинский райсуд Оренбурга, является выездным и проходит в ИК-6 «Черный дельфин» для пожизненно осужденных.

Андрей Сазонов