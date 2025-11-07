ФНС хочет обанкротить тамбовский «Спецстроймонтаж»

В Арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление от регионального управления ФНС о признании банкротом местной строительной компании ООО «Спецстроймонтаж». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Заявление не принято к производству. Сумма задолженности составляет 53,9 млн руб. Ранее стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile, ООО «Спецстроймонтаж» зарегистрировано в декабре 2007 года в городе Котовске Тамбовской области. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором и учредителем является Павел Пирогов. 2024 год компания завершила с нулевыми выручкой и убытками.

На этой неделе стало известно, что управление ФНС Тамбовской области подало в местный арбитраж иск о признании банкротом «Энергоспецремонта» Андрея Ковынева. Сумма требований — 101,9 млн руб.

Кабира Гасанова