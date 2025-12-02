В офисе Porsche подтвердили наличие проблем с запуском двигателя у авто в России

Российский офис Porsche прокомментировал информацию о проблемах запуска двигателя у автомобилей их бренда в РФ. Об этом порталу Autonews.ru заявили в ООО «Порше Руссланд». Ранее российские владельцы автомобилей от немецкого производителя массово столкнулись с блокировкой машин.

По данным представителей компании, за последние дни «наблюдается незначительное увеличение количества обращений владельцев автомобилей Porsche в официальные дилерские центры». Как они заявляют, технические неполадки не связаны с конструктивными особенностями автомобилей. На данный момент причины устанавливаются, передает портал.

Директор дилерской сети «Рольф» Юлия Трушкова сообщила Autonews.ru, что сбой произошел в результате блокировки штатной сигнализации через спутник.

«Любой автомобиль может быть заблокирован. Подобные ситуации возникают и у владельцев Mercedes-Benz. Однако это единичные случаи, машины не превращаются в «кирпич», — отметила госпожа Трушкова.

3 марта немецкий производитель Porsche сообщил о приостановлении работы в России. Решение было принято в связи с началом военных действий на территории Украины. Сейчас автомобили этой марки завозят в Россию через параллельный импорт.