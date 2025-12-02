Количество агроклассов в школах Ставрополья вырастет на треть в 2026 году

Ставропольский край увеличит число агроклассов на треть в 2026 году — с 60 до 82. Об этом сообщила начальник отдела комплексного развития сельских территорий минсельхоза региона Наталья Ступакова в интервью телеканалу «Свое ТВ».

В 2025 году в крае было создано 60 агроклассов, в следующем учебном году они появятся еще в 22 школах. Эти классы ориентированы на школьников 7–11 классов, преимущественно в сельской местности. Общий набор учеников уже превысил 2 тыс. человек.

Для организации агроклассов важно участие инвесторов, которые помогают создавать учебные пространства и принимают учеников на практику на своих предприятиях. Затраты инвесторов компенсируют власти региона. На развитие агроклассов в 2025 году Ставрополье выделило 435 млн руб. в рамках федерального проекта «Кадры для АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Агроклассы предлагают углубленное изучение профильных дисциплин, таких как генетика, селекция, агрохимия, микробиология, а также практические навыки в растениеводстве и животноводстве с использованием современного оборудования и технологий. Федеральный проект предусматривает не только создание классов, но и модернизацию школ, поддержку педагогов и профориентацию школьников в аграрной сфере.

Региональный проект соответствует масштабной государственной инициативе, направленной на подготовку квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса. К 2030 году в России планируют создать свыше 18 тысяч агроклассов, в которых будут обучаться около 300 тыс. школьников.

Расширение агроклассов в Ставропольском крае — часть системной программы по развитию сельского образования и аграрных профессий, призванной повысить качество кадрового обеспечения агропромышленного комплекса региона и страны в целом.

Станислав Маслаков