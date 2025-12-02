Лавров объяснил, почему России и Китаю нужно встречаться чаще

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с китайским коллегой Ван И. На встрече он указал, что частые контакты российских и китайских партнеров позволяют укреплять дипломатическую связку Москвы и Пекина в интересах обоих государств.

«Ситуация в мире развивается стремительно и именно поэтому, чем чаще мы встречаемся, тем эффективнее наше с вами взаимодействие по укреплению дипломатической связки России и Китая в интересах продвижения национальных интересов наших двух государств»,— сказал Сергей Лавров.

Министр также отметил, что Москва ценит внимание китайских коллег к совместным задачам, поставленным президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Глава МИД РФ также указал, что у делегации из КНР «сегодня была напряженная работа по линии Совета безопасности РФ». Речь о 20-м раунде консультаций по вопросам стратегической безопасности. Перед заседанием Ван И провел встречу с секретарем Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Анастасия Домбицкая