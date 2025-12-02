Сергей Шойгу встретился с главой МИД КНР Ван И в Москве

Сергей Шойгу встречается с Ван И в рамках 20-й раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности. Предусмотрены переговоры в узком и расширенном составах. Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, стороны обсудят «актуальные вопросы международной и региональной безопасности, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также сотрудничество в военной и военной-технической сферах, взаимодействие между правоохранительными органами и специальными службами».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Перед началом консультаций Сергей Шойгу и Ван И поприветствовали друг друга рукопожатием.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин уточнила, что в рамках механизма консультаций по стратегической безопасности две страны «регулярно обмениваются мнениями по основным вопросам, представляющим взаимный интерес и имеющим стратегическое и всеобъемлющее значение». «Цель предстоящих консультаций состоит в том, чтобы реализовать важные общие договоренности, достигнутые между президентами двух стран, провести углубленный обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и укрепить контакты и координацию по важным вопросам, которые затрагивают интересы стратегической безопасности двух стран», — добавила она.

С Ван И 2 декабря встретится и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Елена Черненко