В Новороссийске продолжается капремонт молодежного центра за 130 млн рублей

Молодежный центр, расположенный в Южном районе Новороссийска, ожидает поставку оборудования для запуска системы вентиляции. О ходе работ в своем Telegram-канале рассказал мэр города Андрей Кравченко.

По словам главы Новороссийска, в настоящее время на объекте произвели демонтаж внутренних конструкций, подрядчики завершают ремонт фасада и монтируют инженерные системы. В здании установили оконные блоки и внутренние гипсокартоновые перегородки. Для отделочных работ заказали плитку.

Андрей Кравченко подчеркнул, что капитальный ремонт молодежного центра производится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», работы должны быть выполнены в срок.

Согласно сведениям из единой информационной системы «Закупки», капремонт молодежного центра на улице Малоземельской в Новороссийске должен завершиться 30 декабря текущего года. На производство работ в июле выделили почти 130 млн руб.

