АБА: история с квартирой Ларисы Долиной стала самым негативным событием Рунета за год

История вокруг сделки по недвижимости народной артистки России Ларисы Долиной стала самым заметным негативным событием блогосферы в 2025 году. Такие сведения содержатся в исследовании «Ассоциации блогеров и агентств» (АБА), передает ТАСС.

Общий охват материалов об этом случае почти достиг 100 млн просмотров, сообщили аналитики АБА. По их данным, за предыдущие 12 месяцев имя Ларисы Долиной в среднем появлялось в Telegram около 1 900 раз в месяц. В сентябре число упоминаний выросло на 250%, превысив отметку в 5 тыс., а затем поднялось до максимума — 13,75 тыс. упоминаний к 28 ноября 2025 года.

Фактически интерес к певице увеличился почти в десять раз, однако большая часть этих сообщений носила негативный характер, сообщили в АБА. По данным аналитиков, только ноябрьские публикации собрали свыше 81 млн просмотров.

В 2024 году Лариса Долина продала свою элитную московскую квартиру за 112 млн руб. Певица утверждала, что совершила сделку под давлением мошенников. В марте Хамовнический суд Москвы вернул артистке ее квартиру. Позже Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции признали решение законным. Однако покупательница квартиры Полина Лурье, которая не знала о мошеннической схеме, так и не смогла вернуть уплаченные деньги, которые она заплатила за жилье.

Подробнее о деле Долиной — в материале «Долина рисков».