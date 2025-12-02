На содержание дорог в Анапе выделили 1,5 млрд рублей в 2025 году

В Анапе за прошедшие месяцы 2025 года установили 512 дорожных знаков и нанесли более 13,8 тыс. кв. м разметки. О ходе дорожных работ рассказали в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По текущему ремонту в Анапе заменили асфальт на ул. Парковая, Стахановская, Объездная, Чехова, Мирная, Ленинградская и Северная, а также в пер. Безымянном и пр. Солдатских матерей. В сельских округах отремонтировали восемь улиц, на отдельных участках специалисты обустраивают тротуары и перила.

В мэрии Анапы сообщили, что в рамках муниципального контракта в городе отсыпали асфальтовой крошкой 14,3 тыс. кв. м покрытия. За счет средств, выделенных из бюджета Краснодарского края, на пяти улицах производят ямочный ремонт, еще на 12 улицах ремонтируют асфальтобетонное покрытие. Речь идет об участках, пострадавших в результате ЧС с крушением танкеров в Керченском проливе. Работы завершены на 77%, согласно информации администрации города. Ремонт дорог за счет регионального финансирования должны закончить до 20 декабря.

В следующем году в Анапе планируется произвести капитальный ремонт дорожного полотна на ул. Шевченко на участке от ул. Крестьянской до ул. Владимирской, ул. Верхняя дорога и ул. Славная, работы внесены в план по Гостевому проезду.

София Моисеенко