Вучич: Сербия хочет до 5 декабря закончить переговоры с РФ по газовому контракту

Сербия намерена завершить до 5 декабря переговоры с Россией по заключению нового газового контракта. Об этом заявил президент Александр Вучич. По его словам, если новый договор не будет подписан в срок, Белград начнет искать нового поставщика.

Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Если к пятнице мы не получим газовый контракт с Россией, с понедельника мы ... будем искать газ у другой стороны», — сказал господин Вучич (цитата по ТАСС).

Министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович ранее сообщила, что газовый контракт с РФ продлен до конца текущего года.

Также сегодня президент Вучич сообщил, что Сербия не получила лицензию OFAC США, которая позволила бы NIS («Нефтяной индустрии Сербии», крупный совладелец — «Газпром нефть») продолжить работу.

