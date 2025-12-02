Сербия не получила от США лицензию для продолжения работы NIS

Сербия не получила специальную лицензию от OFAC США, которая позволила бы «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) продолжить работу. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Господин Вучич добавил, что Сербия решила полностью остановить нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Панчево. «Мы рассчитывали получить лицензию от США на продолжение поставок нефти на наш НПЗ в Панчево, но положительного решения не получили»,— сказал господин Вучич (цитата по N1).

По словам президента, хорватский оператор нефтепровода JANAF не разрешил ввоз нефти, которая предназначена не для НПЗ в Панчево, а для товарных резервов. «Они не хотели верить, что мы не передадим это NIS»,— сказал он.

Санкции США в отношении NIS вступили в силу в октябре. В числе совладельцев НПЗ — «Газпром нефть» (44,85%) и власти Сербии (29,87%). Вашингтон требует полного выхода российских акционеров из NIS, чтобы снять с нее ограничения. 11 ноября министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что российские владельцы готовы передать контроль над компанией третьей стороне. Однако сегодня Александр Вучич заявил, что акционеры из РФ не хотят продавать свою долю.