Фильм «Иллюзия обмана 3» стал самым кассовым в Удмуртии в ноябре

Американский триллер «Иллюзия обмана 3» (16+) стал самым кассовым в Удмуртии по итогам ноября: на него пришлось 21,8% всех сборов за месяц, или 10,8 млн руб. Кинокартину посмотрели порядка 23,4 тыс. жителей, или 16,3% от всей посещаемости удмуртских кинозалов. Это следует из статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

На втором месте расположился российское фэнтези «Горыныч» (6+): его прибыль составила 9,6 млн руб. Фильм собрал в кинозалах 27,4 тыс. зрителей. Замыкает тройку российский фильм «Папины дочки. Мама вернулась» (6+), с выручкой 7,7 млн руб. и 21,9 тыс. зрителей.

В общей сложности кинотеатры собрали в регионе за ноябрь 49,5 млн руб. Это на 13,4 млн руб. больше, чем за октябрь. При этом количество кинозрителей за месяц увеличилось почти на 22,8% — до 130,5 тыс. человек.

Напомним, самым кассовым фильмом в Удмуртии в сентябре стал «Август» (16+). Тогда картина собрала в республиканских кинозалах 8,1 млн руб. Киноленту посмотрели за месяц 22,2 тыс. зрителей.

Анастасия Лопатина