«Август» стал самым кассовым фильмом в Удмуртии в октябре

Российский военный триллер «Август» (16+) стал самым кассовым в Удмуртии по итогам октября: на него пришлось 22,5% всех сборов за месяц, или 8,1 млн руб. Кинокартину посмотрели порядка 22,2 тыс. жителей, или 18,3% от всей посещаемости удмуртских кинозалов. Это следует из статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Фото: Кадр трейлера фильма «Август»

На втором месте расположился российское фэнтези «Горыныч» (6+): его прибыль составила 6,8 млн руб. Фильм собрал в кинозалах 22,8 тыс. зрителей. Замыкает тройку российский фильм «Алиса в стране чудес» (6+), с выручкой 5,5 млн руб. и 16,7 тыс. зрителей.

В общей сложности кинотеатры собрали в регионе за октябрь 36,1 млн руб. Это на 18,7 млн руб. больше, чем за сентябрь. При этом количество кинозрителей за месяц увеличилось почти в 2 раза — до 106,3 тыс. человек.

Напомним, самым кассовым фильмом в Удмуртии в сентябре стал «Дракула» (18+). Тогда картина собрала в республиканских кинозалах 2,6 млн руб. Киноленту посмотрели за месяц 6,2 тыс. зрителей.

Анастасия Лопатина