Госдума приняла в I чтении закон об упрощенном поступлении в колледж еще в пяти регионах

Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий до 2029 года эксперимент по расширению доступности среднего профессионального образования. Поправки также присоединяют к пилоту республику Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области.

Речь идет о пилотном проекте, который стартовал в 2025 году. Девятиклассники из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области получили возможность сдать два ОГЭ — русский язык и математику, если они не собирались продолжать обучение в старшей школе и решили получить СПО. По итогам пилота 51 тыс. выпускников школ, или 26,1% от общего числа девятиклассников, в этих субъектах воспользовались новой возможностью. Количество девятиклассников, не сдавших ОГЭ, сократилось по итогам пилота на 40%.

Продлить и расширить пилот предложило Минпросвещения – ведомство подготовило законопроект, его внесло в Госдуму правительство.

Подробнее о документе – в материале «Ъ» «Меньше ОГЭ — больше студентов».

Иван Буранов