В городском курорте «Притяжение» Магнитогорска открылся термальный комплекс

В рамках развития городского курорта «Притяжение», инициатором и ключевым инвестором которого является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, открылся термальный комплекс «Магия тепла». Пропускная способность комплекса — 4 тыс. человек в день (более 1 млн в год).

«Магия тепла» полностью интегрирована в инфраструктуру «Притяжения». Объект построен в рекордно короткие сроки — чуть более года. Подрядчиком при строительстве комплекса выступила магнитогорская компания «Прокатмонтаж».

Общая площадь застройки — более 6 тыс. кв. м. В аквазону комплекса входят четыре бассейна площадью 1,5 тыс. кв. м. Бассейн под открытым небом — один из самых больших на Урале площадью почти 600 кв. м и глубиной 1,4 м со спа-зоной и гидромассажем, прямоугольный бассейн «Инфинити», детская чаша с различными аттракционами. Внутри здания — еще один взрослый бассейн с гидромассажными ваннами, гейзерами и зоной отдыха. Вода для всех бассейнов проходит шесть степеней очистки и подогревается до 35-40 градусов.

Термальный комплекс включает 13 бань и саун. В их числе рубленная русская баня площадью 60 кв. м, паровая, гималайская, хвойная, «Прованские травы», а также две финские сауны и хаммам. Кроме того, в «Магии тепла» есть зал для йоги и пилатеса, несколько видов массажа, грязелечение и другие спа-процедуры.

Термы соединены теплым переходом со спа-отелем, который включает 41 номер разного уровня оснащения, от стандарта до бизнес-класса и апартаментов. Постояльцы могут с комфортом попасть в бассейны и сауны без перемещения по улице.

В день открытия на новом объекте городского курорта «Притяжение» побывал председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников вместе с главой города Магнитогорска Сергеем Бердниковым и генеральным директором ПАО «ММК» Павлом Шиляевым. Гости осмотрели аква-зону комплекса, бани и спа-отель.

«У нас сложилась добрая традиция открывать новые объекты в „Притяжении“ летом, ко Дню металлурга, когда тепло и солнечно. Но тепла особенно хочется зимой. Открыв в первые дни декабря новый термальный комплекс „Магия тепла“, мы тем самым сделали по-настоящему волшебный подарок городу к Новому году. Это наш вклад в здоровье и качество жизни жителей Магнитогорска, в будущее наших детей, в развитие города и региона. Появление термального комплекса действительно было долгожданным. Теперь не надо никуда ехать из Магнитки, чтобы качественно и комфортно отдохнуть, укрепить здоровье. Все теперь есть в нашем городе», — отметил Виктор Рашников.

ПАО «ММК»