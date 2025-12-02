Липчанам проще всего в Черноземье накопить на первоначальный взнос по ипотеке

Жители Липецкой области в среднем могут накопить на первый взнос по ипотеке за 2,9 года при целевой сумме в 1,5 млн руб. Это лучший показатель в Черноземье. В то же время в Курской области для аналогичной цели требуется больше всего времени — 4,2 года, а необходимая сумма приближается к 2 млн руб. Такие данные приводятся в исследовании, подготовленном РИА «Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Второй по скорости накопления первоначального взноса в Черноземье стала Белгородская область — отложить необходимые 1,6 млн руб. здесь можно за 3,3 года. Воронежская область располагается на третьем месте с показателем 3,7 года при первом взносе в размере 1,7 млн руб. Жителям Тамбовской области необходимо почти четыре года, чтобы собрать 1,5 млн руб. В Орловской области на требуемые 1,4 млн руб. нужно копить 4,1 года.

Быстрее всех в России накопить на первоначальный ипотечный взнос смогут жители Ханты-Мансийского (1,7 млн руб. за 1,7 года), Ямало-Ненецкого (2,4 млн руб. за 1,9 года) и Чукотского автономных округов (2,6 млн руб. за два года). Медленнее всего — по девять лет — будет откладывать необходимые суммы население Чеченской Республики (0,8 млн руб.), Республики Дагестан (1,7 млн руб.) и Крыма (2,8 млн руб.). При составлении рейтинга не учитывались показатели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Рейтинг подготовлен на основе данных Росстата, ЕМИСС и СберИндекса. Для расчетов использовалась модель стандартной семьи из двух работающих взрослых с одним ребенком. Предполагалось, что такая семья с медианной для региона зарплатой ежемесячно откладывает 50% от располагаемых доходов (трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемый банковский вклад. Размер медианной зарплаты оценивался в среднем за период с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2025 года. Необходимый первоначальный взнос определялся как 30% от средней стоимости 60-метровой квартиры в регионе. Все исходные данные (прожиточные минимумы, зарплаты, цены на жилье, а также процентная ставка по вкладу, соответствующая федеральному округу) учитывались отдельно для каждого субъекта.

Кабира Гасанова