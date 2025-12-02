В Геленджике обнаружили два боеприпаса времен ВОВ
Два боеприпаса периода Великой Отечественной войны нашли на улицах Геленджика. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, в районе улиц Туристическая и Почтовая были обнаружены авиабомба ФАБ-50 и мина калибра 50 мм. Идентификацию предметов произвели саперы ОМОН «Шторм-Юг» Росгвардии, прибывшие на место.
Найденные снаряды транспортировали на специально оборудованный карьер. Специалисты подтвердили их взрывоопасность.