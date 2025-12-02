«Юг Руси» снова попытается продать заводы в Черноземье за 6 млрд рублей

Один из основных производителей и экспортеров растительных масел в России «Юг Руси» (бренды «Золотая семечка, «Аведовъ», «Злато») повторно выставил на продажу «Валуйский» и «Чернянский» маслозаводы в Белгородской области, а также «Аннинский» — в Воронежской области. Соответствующие объявления появились на «Авито». Цена всех трех объектов составляет 6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Масло «Золотая семечка» концерна «Юг Руси»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Масло «Золотая семечка» концерна «Юг Руси»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Продавец маслозаводов на вопрос «Ъ-Черноземье» о причинах продажи ответил, что «совет директоров просто решил продать, и все». Более подробно он предпочел не комментировать объявления.

«Валуйский» маслозавод оценивается в 2,62 млрд руб. Предприятие находится в Валуйках на улице Никольской. Основан в 1993 году, занимает территорию 9,5 га. Завод оснащен всей необходимой инфраструктурой: электричеством, газоснабжением, централизованным водоотведением и скважинами. Производственные мощности позволяют перерабатывать до 470 т семян подсолнечника или 250 т семян рапса в сутки. Штат сотрудников — 240 человек.

«Чернянский» маслозавод выставлен на продажу за 1,25 млрд руб. Завод, площадь которого составляет 7 га, расположен в поселке Чернянка. Предприятие после длительного простоя было запущено в декабре 2023 года, но в июле 2024-го производство вновь остановилось, говорится в объявлении. Мощности позволяют перерабатывать до 280 т семян подсолнечника или 180 т семян рапса в сутки. Завод оснащен складами напольного хранения на 12 тыс. т сырья, системой приемки мощностью 700 т в сутки и сушильными мощностями на 500 т в сутки. Готовая продукция может храниться в объеме 6,1 тыс. т масла и 800 т жмыха. На предприятии работает 120 человек: проведены центральное водоснабжение, газ и электричество.

«Аннинский» маслозавод продается в Воронежской области, в поселке городского типа Анна. Его стоимость — 2,17 млрд руб. Завод занимает территорию 84,8 тыс. кв. м и работает с 2006 года. Мощности предприятия позволяют перерабатывать до 390 т семян подсолнечника и 180 т рапса в сутки. Завод оснащен современными прессово-подготовительными и экстракционными линиями. Вместимость хранилищ — 23 тыс. т сырья. Производственные мощности позволяют отгружать до 500 т масла и 250 т шрота в сутки. В штате завода 210 человек. Объект подключен ко всем необходимым коммуникациям.

По данным Rusprofile, в Чернянке по адресу, указанному в объявлении, зарегистрировано ООО «Чернянский завод растительных масел» (ЧЗРМ), 90% доли которого принадлежит ростовскому ООО «Юг Руси», остальные 10% — ОАО «Валуйский комбинат растительных масел» (ВКРМ), акционеры которого не раскрываются и адрес которого также совпадает с объявлением в Валуйках. Гендиректором ВКРМ и ЧЗРМ выступает один и тот же человек — Станислав Лесняк. ООО «Мэз "Аннинский"», в свою очередь, на 100% принадлежит структуре ростовского агрохолдинга — ООО «Мэз Юг Руси». ООО «Юг Руси» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2004 году. Основной вид деятельности компании — управление ценными бумагами. Уставный капитал общества — 883,3 млн руб. Бенефициар и генеральный директор «Юга Руси» Камиль Музафаров. Ему также принадлежат: ООО «Золотая семечка» (известный бренд подсолнечного масла), ООО «Юг Руси — Золотая семечка», ООО «МЭЗ “Юг Руси”», ООО «Базковский элеватор» и еще десяток компаний в сфере переработки и транспортировки продукции подсолнечника. По итогам 2024 года, ООО «Юг Руси» показал выручку 15 млн руб., чистую прибыль — 56 млн руб. Кредиторская задолженность компании на конец прошлого года составляла 2 млрд руб.

В марте заводы уже пытались реализовать почти за 6 млрд руб., однако покупателей на них не нашлось.

Егор Якимов