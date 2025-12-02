Премьер-министр Польши потребовал от Германии репараций

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Германию «поторопиться» и принять решение о выплате Польше репарации и возмещения за разрушения во Вторую мировую войну. Он заявил об этом 1 декабря во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

«Мы все в Польше считаем, что она не получила компенсации за потери и преступления во время Второй мировой войны»,— заявил господин Туск. Господин Мерц, в свою очередь, сказал на пресс-конференции, что «вопрос о репарациях был решен в политическом и юридическом смысле», подтвердив тем самым давнюю позицию Германии. «Особенно сейчас, во времена, когда единство Европы находится под давлением, мы не должны позволить себе раскола»,— также отметил он. Однако господин Туск заявил, что Германия ссылается на соглашение об отказе от репараций 1950-х годов, когда «Польша не имела права голоса в этом вопросе», так что это решение «не отражает мнение польского народа».

В 2022 году МИД Польши направил Германии ноту с требованием репараций. Польша оценивает ущерб в 6,2 трлн злотых ($1,3 трлн). Требование репараций было одним из важных пунктов для находившейся тогда у власти националистической партии «Право и справедливость» (PiS). Ставший премьером в 2023 году Дональд Туск почти не поднимал вопрос о репарациях. Как пишет Politico, ему пришлось сделать это теперь под воздействием PiS, продолжающей активно высказываться на эту тему.

Яна Рождественская