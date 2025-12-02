Разработчик «Смуты» Cyberia Nova сменил гендиректора

Новым генеральным директором студии Cyberia Nova, разработчика игры «Смута», стал Сергей Русских. Алексей Копцев, который занимал пост гендиректора с 2015 года, решил сосредоточиться на просветительской деятельности и собственных видеоигровых проектах. Об этом сообщили в пресс-службе студии.

До назначения на должность гендиректора Сергей Русских был креативным директором в студии и курировал запуск игры «Земский собор» — продолжения «Смуты», которое вышло 4 ноября. В пресс-службе уточнили, что в новой роли он сосредоточит усилия на формировании новой стратегии развития студии, а также на управлении творческим видением и разработкой игровых проектов.

Cyberia Nova в мае 2022 года получила грант в 260 млн руб. на разработку и выпуск «Смуты» — исторической видеоигры в жанре Action-RPG. Основой сюжета игры стало историческое произведение Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». В романе описываются события времен польской интервенции, периода Смутного времени и борьбы русского народа с иностранными захватчиками. Игра вышла 4 апреля 2024 года.