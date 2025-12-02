Зять Трампа Кушнер примет участие в переговорах с Путиным в Москве

От американской стороны на переговорах с Владимиром Путиным в Москве 2 декабря будут зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«После 17:00 мск начнется российско-американская встреча. Путин в Кремле примет господина Уиткоффа - главного американского переговорщика по украинским делам, который прибудет сюда. И вместе с ним также будет Кушнер. Состоится беседа»,— рассказал представитель Кремля журналистам.

Дмитрий Песков говорил, что на встрече планируется обсудить итоги переговоров Украины и США по мирному плану. Как писали СМИ, его главные составители — Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. В октябре они обсуждали свои наработки с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Источники «РИА Новости» сообщили, что он также сегодня встретится со Стивом Уиткоффом.

Лусине Баласян