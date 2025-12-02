Дмитриев встретится с Уиткоффом в Москве

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время визита в Москву встретится с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщили источники «РИА Новости». По их словам, встреча пройдет 2 декабря.

Фото: пресс-служба президента РФ Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев (слева) и спецпосланник президента США Стив Уиткофф

В этот же день ожидаются переговоры Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что они обсудят итоги переговоров США и Украины по мирному плану.

Как писали СМИ, во время визита в США в конце октября Кирилл Дмитриев обсуждал со Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером варианты урегулирования на Украине. В итоге был составлен план из 28 пунктов. После консультаций США и Украины план сократили, исключив из него наиболее спорные пункты, включая территориальные вопросы.

Лусине Баласян